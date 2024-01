Während bundesweit viele Volksläufe die Corona-Pandemie nicht überlebt haben, ist das Angebot an Laufsportveranstaltungen in der Region unverändert hoch. Weiterhin besonders beliebt ist der 1989 ins Leben gerufene Ausdauer-Cup, der zu den ältesten Laufserien in ganz Deutschland gehört. Da sich die Serie im vergangenen Jahr wieder im Aufwind befand, sind die Organisatoren bezüglich der Teilnehmerzahl auch für dieses Jahr zuversichtlich. Der 36. Ausdauer-Cup geht mit insgesamt acht Wertungsläufen in den Kreisen Altenkirchen, Siegen-Wittgenstein und Olpe an den Start.