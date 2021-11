Der Satz, den jeder Teilnehmer des Argenthaler quarzit Adventstrails wohl unterschrieben hätte, war einer der letzten, die Dirk Müller in der Nachbetrachtung sagte: „Ich bin richtig froh, dass wir es gemacht haben.“ Rund 500 Unterschriften wären zusammengekommen, denn so viele Läufer und Läuferinnen hatte es in den Hunsrück gezogen am ersten Advent. Das war Rekord. Trotz Corona. Trotz Wetter. Oder vielleicht sogar gerade wegen Corona und des Wetters?