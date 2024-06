Plus Niederelbert

Anmeldefrist für vierten Gickellauf endet: Teilnehmer können sich nur noch bis Donnerstag registrieren

i So war es vor einem Jahr: Beim gemeinsamen Start ergriffen die späteren Top-Platzierten des Niederelberter Gickellaufs sofort die Initiative. Manuel Knie (Startnummer 340) und Kolja Rüb (346) waren die Schnellsten auf der Fünf-Kilometer-Distanz, Andreas Schütz (im blauen Trikot links neben Manuel Knie) und Axel Gürntke (437) dominierten das Rennen über zehn Kilometer. Foto: René Weiss

An der Fußball-EM kommen auch die Organisatoren des Gickellaufs nicht vorbei. Damit die vierte Auflage des Volkslaufs in Niederelbert nahtlos in die Übertragung des ersten Achtelfinalspiels übergehen kann, hat das Team um Jens Dötsch die Startzeiten aus den bisher üblichen Morgenstunden in den Nachmittag verlegt.