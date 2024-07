Plus Hachenburg Alina Hahn bricht 17 Jahre alten Kreisrekord: Freude über den Rheinland-Titel Von Sascha Nicolay i Alina Hahn verbesserte einen 17 Jahre alten Kreisrekord und wurde Rheinlandmeisterin. Felix Weber landete auf Rang drei. Foto: Weber Nachdem Alina Hahn von der LG Idar-Oberstein am vergangenen Wochenende in Konz im Vierkampf den Kreisrekord ihrer Vereinskameradin Antonia Weber um 79 Punkte verbessert hatte, folgte bei der Rheinlandmeisterschaft in Hachenburg ihr nächster Streich. Sie pulverisierte den 17 Jahre alten Kreisrekord im Blockmehrkampf Wurf. Lesezeit: 1 Minute

Alina Hahn verbesserte die alte Bestmarke von Shannon Williams (LG Idar-Oberstein) um 218 Punkte auf 2318 Zähler. Shannon Williams hatte ihre Top-Marke am 1. Juli 2007 in Daun aufgestellt. Alina Hahn lieferte nun in Hachenburg aber einen noch stärkeren Wettkampf ab und verbesserte in drei drei der fünf Disziplinen ihren ...