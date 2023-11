Ältester Lauf im Kreis Cochem-Zell: Die Crosslaufserie geht in Kaisersesch weiter

Als älteste Laufveranstaltung im Kreis Cochem-Zell ist der Crosslauf in Kaisersesch am Sonntag der mittlere der drei Rennen zur COC-Laufserie. Zum 36. Mal wird die Cross-Serie durchgeführt. Zum 33. Mal ist der TuS Kaisersesch einer der Ausrichter. Kein anderer Verein ist so lange dabei. Nachdem zunächst auf Strecken im Bereich Langheck gelaufen wurde, ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert am Waldsportplatz Start und Ziel.