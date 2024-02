Plus Rhein-Lahn Achtungserfolg bei Leichtathletik-Hallenmeisterschaften: Lucie Biehl verpasst Medaille nur denkbar knapp Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte Lucie Biehl bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Altersklasse U20 in Dortmund. Alleine die Tatsache, dass sich die erst 15-jährige Sportlerin des TuS Katzenelnbogen-Klingelbach für die nationale Endrunde der ältesten Juniorenklasse qualifizieren konnte, war schon ein überaus großer Erfolg. Und sich dann in der imposanten Halle der bis zu drei Jahren älteren Konkurrenz zu stellen – eine große Herausforderung für das Lauftalent. Von Klaus Föhrenbacher

Lucie Biehl meisterte diese Drucksituation eindrucksvoll und sorgte in ihrem Vorlauf über 800 Meter für Aufsehen. Rund 150 Meter vor der Ziellinie hatte es noch nicht so ausgesehen, als könne sich die Einricherin sogar für den Endlauf qualifizieren. Mit einem beeindruckenden Endspurt schob sie sich in sehr guten 2:15,05 Minuten ...