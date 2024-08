800-Meter-Läuferin der LG Kreis Ahrweiler: Majtie Kolberg schafft es bei Olympia ins Halbfinale

Bei den Olympischen Spielen in Paris hat 800-Meter-Läuferin Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler ihre Chance auf den Einzug ins Finale gewahrt. Die Entscheidung darüber fällt am Sonntagabend.

800-Meter-Läuferin Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler hat es es als Siegerin ihres Hoffnungslaufes am Samstag noch ins Halbfinale geschafft. Zuvor, im hochkarätig besetzten Vorlauf, hatte sie einen der drei ersten Plätze verpasst. In 1:59,08 Minuten war Kolberg auch eineinhalb Sekunden schneller als am Freitagabend. „Wenn's taktisch wird, kann man auch mal Pech haben“, sagte sie über den Vorlauf und freute sich über die zweite, von ihr genutzte Chance. Das Halbfinale ist für Sonntagabend, 20.35 Uhr, angesetzt. Am Montag geht es dann in der Finalrunde um die begehrten Medaillenränge.