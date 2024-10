Plus Herdorf 36. Goetzelauf der DJK Herdorf: Tobias Dreier gewinnt „Fünfer“ – Hans-Jürgen Lichte läuft Rekord Von Frank Steinseifer i Start frei zum Hauptlauf über 10 Kilometer – direkt vorneweg die „rote Macht“ der SG Wenden (von links): Christian Rüsche (428), Julian Pulte (427), Marco Giese (419), Nils Schäfer (426), Fabian Jenne (424) und Frederik Jonas Wehner (429). Fotos: Frank Steinseifer Foto: Frank Steinseifer Vor 15 Jahren gehörte er zur absoluten Spitze in der Region auf den langen Strecken, und bei den heimischen Straßenläufen war er immer für einen Sieg gut. Im Trikot seines Stammvereins, der DJK Betzdorf/LG Sieg, lief Tobias Dreier 2008 seine persönliche Bestzeit über 5 000 Meter in 14:37,14 Minuten, ein Jahr später im Trikot der SG Wenden setzte er seine Bestmarke über 10 000 Meter auf 30:50 Minuten. Lesezeit: 4 Minuten

Ganz so schnell ist er nun nicht mehr unterwegs. Jetzt, im Alter von 41 Jahren, lässt er es im Laufsport etwas ruhiger angehen, so wie am Sonntag beim 36. Herdorfer Goetzelauf, dem 7. Wertungslauf im Ausdauer-Cup 2024. „Ich laufe jetzt nur noch zum Ausgleich und um fit zu bleiben. Ich trainiere ...