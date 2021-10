Jacke anziehen, eine Decke über die Schulter werfen, schnell werden ein Keks und ein Getränk gegriffen. Diese Übungen wiederholen sich fast ritualhaft beim Backyard Ultra in Rettert, wenn ein Läufer ins Ziel kommt. Manchmal bleibt Zeit für ein wenig Fußpflege, ehe es zum Glockenschlag der vollen Stunde wieder hinaus geht auf die 6706 Meter lange Runde. Wer das am längsten schafft und immer stündlich und pünktlich an der Startlinie steht, ist am Ende der Sieger eines langen Wettkampfes.