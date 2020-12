Archivierter Artikel vom 26.07.2020, 16:16 Uhr

Trier/Rhein-Lahn 2:07,21 Minuten: Olivia Gürth pulverisiert in Trier ihren eigenen Kreisrekord über 800 Meter Lediglich vier Tage hatte der Kreisrekord über 800 Meter Bestand, den Olivia Gürth (Diezer TSK Oranien) im schwäbischen Waiblingen aufgestellt hatte. Beim Läufer-Abendsportfest im Trierer Moselstadion steigerte sich das TSK-Ass nach einer schnellen ersten Runde (59,6 Sekunden) noch einmal um 1,8 Sekunden und verbesserte ihre Bestmarke auf jetzt 2:07,21 Minuten.