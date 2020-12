Niederfischbach

Der „Übergang“ vom langjährigen, eigenständigen Ausdauer-Winter-Cup zur „Sommerserie“ ist gelungen. 387 Läuferinnen und Läufer waren es am 9. März 2019, die sich letztmals in dieser vierteiligen und damit viel kleineren Serie zwischen Dezember und März auf den Radweg zwischen Kirchen und Freudenberg auf den Weg gemacht hatten, 390 waren es nun bei der Premiere in der „neuen Umgebung“, dem elfteiligen 32. Ausdauer-Cup, der sich von Januar (in Wehbach) bis November (in Wenden) erstreckt.