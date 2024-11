Nachspielzeit Heldenfußball wird den VfR Baumholder in die Landesliga stürzen – Bereitschaft zum Verteidigen muss her 15.10.2024, 14:36 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Der Gruselauftritt des VfR Baumholder beim SV Steinwenden hat mich wirklich beschäftigt. Irgendwie habe ich diese fürchterliche Leistung beinahe persönlich genommen. Wahrscheinlich, weil ich vom Weg, den der VfR nach der Oberliga-Saison mit all ihren schwierigen Begleiterscheinungen geht, im Prinzip überzeugt bin – aber so, wie in Steinwenden funktioniert es nicht.

Am Samstag habe ich in Steinwenden gestanden und war echt erschüttert. Es ist lange her, dass ich eine ähnlich schlechte Leistung einer höherklassigen Fußballmannschaft aus dem Kreis Birkenfeld gesehen habe wie jene vom VfR Baumholder. Im Fußball-Magazin Tempo, Tore, Titeljagd habe ich die Westricher auf Platz sechs der Verbandsliga getippt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen