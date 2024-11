Nachspielzeit Der Doppelspieltag im Fußballkreis Birkenfeld ist Quatsch: Zwei Partien in 50 Stunden sind einfach zu viel 28.10.2024, 16:18 Uhr

i Sascha Nicolay Jens Weber. MRV

Der Spielplan im Fußballkreis Birkenfeld für die A-, B- und C-Klasse entfaltet am Wochenende seinen kompletten Wahnsinn. Zwei Punktspiele in 50 Stunden stehen auf dem Programm.

So richtig gespannt hat das vor der Saison kaum jemand – und auch ich selbst habe nicht so wirklich drüber nachgedacht, was es bedeutet, am Freitag, am Feiertag, und exakt zwei Tage später, am Sonntag, jeweils ein Punktspiel auszutragen. Wahrscheinlich haben Trainer und Vereinsverantwortliche im Juli den Plan wahrgenommen, vielleicht den Kopf geschüttelt, aber sich dann gedacht: Da ist ja noch ewig hin.

