Vorbereitung auf WM: Nationalteam testet in Bad Kreuznach den Parkettboden

Die Hockeyfans der Region dürfen sich am Sonntagvormittag über ein besonderes Schmankerl freuen. Die deutsche Ü40-Nationalmannschaft, Ü40-Masters genannt, bestreitet in der IGS-Halle ein Testspiel gegen die aus der Regionalliga abgestiegenen Männer des Kreuznacher HC.

Zu verdanken hat der KHC die hochwertige Partie dem Untergrund in der IGS-Halle. Die Hallen-Weltmeisterschaft in Nottingham (Großbritannien) wird nämlich Ende März/Anfang April auf Parkett ausgetragen, ein eher ungewöhnlicher Belag in Hockeykreisen. Das Ü40-Mastersteam hat deshalb zu Testzwecken eine Halle mit Parkettboden im Rhein-Main-Gebiet gesucht und war schnell auf die IGS-Halle gestoßen. Auf kurzem Dienstweg war der Kontakt zu Tobias Kroll, dem Sportwart des KHC hergestellt, der das Testspiel ermöglichte.

Im Mittelpunkt wird am Sonntag aber nicht das sportliche Messen sein, die KHC-Gäste wollen sich vielmehr unter Wettkampfbedingungen an den ungewohnten Belag gewöhnen. Deshalb wird statt der normalen viermal 15 Minuten auch sechsmal 10 Minuten gespielt. Los geht es um 11 Uhr. olp