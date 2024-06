Plus München von Kunhardt schießt Hessen-Auswahl zum Sieg: Drei Routiniers aus dem Rhein-Lahn-Kreis gewinnen Länderpokal i Die ehemaligen LHC-Bundesligaspieler Herman Hartevelt, Michael von Kunhardt, Stefan Saliger und Christopher Zilliken (von links) haben es am Schläger immer noch drauf. Foto: Viktoria Krüger Die früheren Bundesligaspieler des Limburger Hockey Clubs Herman Hartevelt (Niederneisen), Christopher Zilliken und Michael von Kunhardt (beide Diez) haben erstmals mit Hessen den historischen Länderpokal, den sogenannten „Silberschild“, für Ü 50-Teams gewonnen. Lesezeit: 1 Minute

Die heimische Athletiktrainerin Lisa Gisbertz aus Birlenbach hatte durch ihre sehr gute Arbeit in der Vorbereitung und während des Turniers ebenfalls großen Anteil am Sieg der Hessen. Die drei Limburger Ex-Bundesligaspieler standen in allen Spielen in der Startelf und zählten zu den Leistungsträgern. Seit vielen Jahren zählte das hessische Team stets ...