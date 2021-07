Bad Kreuznach VfL-Teams starten in Runde Nach langer Corona-Pause startet die Feldsaison für die Nachwuchs-Hockeyteams des VfL Bad Kreuznach an diesem Wochenende. Erstmals seit Jahren schicken die Blau-Weißen wieder eine weibliche Jugend A ins Rennen. Das erste Spiel des Teams von Trainer Alex Dehmer steigt am Samstag um 11 Uhr in Speyer.

Ebenfalls in ihre Oberliga-Runde starten die Knaben A (Samstag, 10.30 Uhr, in Bad Dürkheim) und die Mädchen B (Samstag, 13.30 Uhr, im Salinental gegen die TSG Heidesheim). Die Knaben B der SG VfL/SC Idar-Oberstein sind in der Verbandsliga angesiedelt. Auftakt ist am Sonntag um 14 Uhr in Gau-Algesheim. Zudem richtet der VfL am Sonntag ab 10 Uhr einen Knaben-D-Spieltag im Salinental aus.