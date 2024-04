Plus Bad Kreuznach VfL und KHC punktgleich: Die Meisterfrage ist deutlich spannender als das klare Derby Von Olaf Paare i Dynamisch: Luise Dreyse (blaues Trikot), Dreh- und Angelpunkt im VfL-Spiel, setzt sich gegen die KHC-Spielerinnen Daniela Schnurbusch (links) und Charlotte Hoinkis durch. Foto: Michael Ottenbreit Wegen eines Hagelschauers wurde das Derby der Hockey-Oberliga mit 14 Minuten Verspätung angepfiffen. Der gastgebende Kreuznacher HC musste anschließend einen weiteren Sturm über sich ergehen lassen. Mit einer bärenstarken Anfangsphase legte der VfL Bad Kreuznach die Grundlage für seinen 3:0 (2:0)-Sieg, der dem Team den Sprung in die Regionalliga ermöglichen könnte. Lesezeit: 2 Minuten

Von der ersten Sekunde an nisteten sich die VfL-Frauen in der Hälfte des KHC ein, attackierten die Rot-Weißen auch sofort bei jedem Ballbesitz, schnürten die Gastgeberinnen ein. „Genau das war der Matchplan, wir wollten den Club überraschen und früh in Führung gehen“, sagte VfL-Trainer Georg Schmidt und erläuterte: „Uns war ...