Alzey

VfL spielt am Dienstag schon wieder: Ackermann-Team möchte Schalter umlegen

Das 0:4 (0:1) beim TV Alzey bedeutete die dritte Niederlage in Folge für den VfL Bad Kreuznach in der Hockey-Oberliga. Am heutigen Dienstag (20 Uhr) folgt im Salinental gegen den Dürkheimer HC II bereits die nächste Partie. „Dann wollen wir den Schalter umlegen und wieder punkten“, sagt VfL-Trainer Thorsten Ackermann.