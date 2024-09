Bad Kreuznach

VfL Bad Kreuznach in heidelberg: Allrounderin Dana Sieber rückt nach

Beim HC Heidelberg bestreiten die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach, Aufsteiger in die Regionalliga, am Samstag um 17 Uhr ihr erstes und einziges Auswärtsspiel im Jahr 2024 in der neuen Umgebung.