Plus Bad Kreuznach Verletzung überschattet Torfestival: Kreuznacher HC gewinnt 8:0 Von Tina Paare i Hockey Foto: Adobe Stock/Manuel faba- R.L Standesgemäß hat sich der Meister im letzten Oberliga-Heimspiel verabschiedet: Mit 8:0 (3:0) fertigte der Kreuznacher HC den Dürkheimer HC II ab. Trotz des Torfestivals war KHC-Trainer Alex Jacob nicht wirklich zufrieden: „Wir hatten uns vorgenommen, was Neues auszuprobieren. Die Jungs waren heiß, wollten was zeigen. Aber der Gegner hat sehr tief gestanden, hatte nicht die Mittel, um mal rauszukommen.“ Lesezeit: 1 Minute

Und so entwickelte sich eine einseitige Partie, in der der KHC viel Zeit vor dem gegnerischen Schusskreis verbrachte und immer wieder erfolgreich durchkam. In Minute fünf durften die Gastgeber erstmals jubeln, als Julius Kroll eine kurze Ecke ins Tor zimmerte. „Da Fabio Rau und Flo Mussgay ausfielen, haben wir mit ...