Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 20:03 Uhr

Frankenthal

Verbandsliga: VfL-Knaben sind im Finale unter sich

Der Meister konnte am Ende nur VfL Bad Kreuznach heißen: Im Finale um den Verbandsliga-Titel in Frankenthal standen sich die beiden B-Knaben-Mannschaften des Vereins gegenüber. In den Gruppenspielen der Endrunde hatten sich die Bad Kreuznacher souverän durchgesetzt. 2:0 gewannen die VfL-Knaben gegen die TSG Heidesheim II, 4:1 gegen die SG Neunkirchen/Saarbrücken/Trier, 3:1 gegen den HC Speyer II und 4:0 gegen die TG Frankenthal II.