Bad Kreuznach

Endlich rollt auch wieder die Hockeykugel im Salinental. Nach einer gefühlten Ewigkeit trat die erste Mannschaft des Kreuznacher HC wieder zu einem Spiel an – und verkaufte sich beim Test gegen den zwei Klassen höher angesiedelten TSV Schott Mainz trotz einer 1:6-Niederlage ganz ausgezeichnet. „Das Ergebnis hört sich heftig an, aber so war es nicht. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte Alexander Jacob, der Trainer des KHC.