Titelgewinn steht bevor: VfL-Frauen brauchen nach 5:0 nur noch einen Punkt

Für die Frauen des VfL Bad Kreuznach ist die Meisterschaft in der Hockey-Oberliga in greifbare Nähe gerückt. Nach dem 5:0 gegen die TSG Kaiserslautern reicht dem Team von Trainer Alex Dehmer am Sonntag bei der TG Frankenthal 2 ein Unentschieden, um sich den Titel zu sichern.

Obwohl sechs Stammspielerinnen fehlten, war der Sieg zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die Bad Kreuznacherinnen spielten souverän und gewannen auch in der Höhe verdient. Gleich im ersten Viertel gingen die Gastgeberinnen mit 2:0 in Führung und legten den Grundstein für den Erfolg. Vor der Pause fiel das 3:0, ehe das Dehmer-Team das Resultat nach dem Wechsel auf 5:0 in die Höhe schraubte. Die VfL Treffer erzielten Luise Dreyse (2), Louise Jansen, Greta Pfingsten und Claire Jansen. hwh/sn

VfL: Butter, Dietrich – Borges, L. Bretz, M. Bretz, Dreyse, Ferretti, Herrmann, C. Jansen, L. Jansen, Kopsch, Miczka, Pfingsten, Fastreb, Wenk, Wolf.