Bad Kreuznach

Seinen 16. Geburtstag, den er in Bad Kreuznach gefeiert hat, wird Christian Franz so schnell nicht vergessen. Der Hockeyspieler des Berliner SC erhielt bei der deutschen Hallenmeisterschaft der männlichen Jugend B in der Konrad-Frey-Halle als Erster den blauen Wimpel des Titelträgers überreicht und präsentierte diesen mit einem Riesen-Jubel seinen Mitspielern. Doch damit nicht genug: Als Franz ins Allstar-Team der DM berufen wurde, sang ihm der gesamte Fanblock der Blau-Schwarzen ein Ständchen.