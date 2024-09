Plus Bad Kreuznach Tabellenführer kommt: VfL Bad Kreuznach will überraschen Von Olaf Paare Der verlustpunktfreie Tabellenführer der Hockey-Oberliga stellt sich am Sonntag um 11 Uhr im Stadion Salinental vor. Die TSG Kaiserslautern gastiert beim seinerseits sieglosen VfL Bad Kreuznach. VfL-Trainer Thorsten Ackermann hofft trotz der auf dem Papier klaren Ausgangsposition auf eine Überraschung. Schwerer wird die Aufgabe dadurch, dass dem VfL einige Spieler berufsbedingt fehlen werden. Lesezeit: 1 Minute

Die zweite Mannschaft des VfL spielt am Samstag um 15 Uhr im Salinental gegen den TV Alzey II. Nachdem die Nahestädter zum Auftakt deutlich verloren haben, peilen sie Wiedergutmachung an. Im Nachwuchsbereich sind etliche VfL-Teams im Einsatz: Die Knaben A treffen am Samstag um 13 Uhr im Oberliga-Halbfinale auf den TV ...