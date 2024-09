Plus 2. Regionalliga

Start verpatzt: Limburger HC kehrt mit leeren Händen aus dem Salinental zurück

Von Robin Klöppel

Foto: Klaus Castor

Bad Kreuznach. Vollversammlung im Strafraum des Limburger HC. Die Spieler des Aufsteigers Kreuznacher HC (rote Trikots) belagerten den Kasten der einst renommierten Gäste und landeten am Ende einen 3:1 (1:0)-Auftaktsieg. LHC-Trainer Stefan Döppes führte die Niederlage in erster Linie auf die dünne Personaldecke zurück. Nathan Albishausen sowie Lars Schmitt mussten kurzfristig passen, und Finnjan Dick fehlte angeschlagen. Dann verletzte sich auch noch im Spiel Jelle Mourik „und mit nur noch elf Leuten und ohne Auswechselspieler hatten wir dann schlechte Karten“. Im Tor stand diesmal Niklas Müller. Trotz des enttäuschenden Resultats im Salinental blickt Limburgs Trainer nach dem Auftaktmatch positiv in die Saison. „Spielerisch waren wir eindeutig bessre. Auch die Einstellung der Spieler stimmte“, sagte Döppes. Der favorisierte Gast hatte in Hälfte eins auch die besseren Chancen, konnte sie aber nicht nutzen. Der Aufsteiger hatte laut Döppes im kompletten Spiel nur eine Feldchance. Pech für Limburg, dass dem Kreuznacher HC per Strafecke trotzdem das frühe 1:0 glückte. Und ärgerlich für den LHC war es dann, dass nach Meinung des Limburger Trainers ein regelwidriger Schlenzball der Gastgeber das 0:2 einbrachte. „Dann mussten wir natürlich aufmachen, ins Risiko gehen und das ständige Pressen kostet dann auch enorm viel Kraft“, so Döppes. Limburg rannte an, fing sich aber den Konter zum 0:3. Max Bommels Eckentreffer zum 1:3 war nur noch Strafeckenkosmetik. Döppes: Gemessen an den Spielanteilen hatten wir zumindest ein Remis verdient, aber das Glück war heute einfach nicht auf unserer Seite“. mae Foto: Klaus Castor