Der Kreuznacher HC trauert um Adolf „Nobby“ Eberts. Er verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 70 Jahren. Seinen Beinamen „Nobby“ bekam er aufgrund seiner konsequenten Spielweise von seinen Mannschaftskollegen verpasst – in Anlehnung an den englischen Fußballweltmeister „Nobby“ Stiles. Es blieb „sein“ Name.