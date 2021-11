In drei Bad Kreuznacher Sporthallen wird am Wochenende nahezu rund um die Uhr Hockey gespielt. Knapp 140 Begegnungen mit einer Spielzeit von 17 Minuten werden beim Kinderturnier des VfL Bad Kreuznach in der Jahnhalle, der IGS-Halle und in der Jakob-Kiefer-Halle über die Bühne gehen. Drei Altersklassen (U12, U10 und U8) werden dabei jeweils für Knaben und Mädchen angeboten.