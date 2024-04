Plus Bad Dürkheim

Sieg und Tabellenführung: Große Namen schrecken KHC nicht

Von Tina Paare

Besser hätte der Wiedereinstieg ins Feld für den Kreuznacher HC nicht laufen können. Die Oberliga-Hockeyspieler feierten beim Dürkheimer HC II einen 2:0 (0:0)-Sieg und setzten sich an die Tabellenspitze, da zugleich der HTC Neunkirchen, der bisherige Primus, gegen den TV Alzey unterlag. „Da hat mir Neunkirchen, das von Anfang an vorne war, ein Antrittsgeschenk gemacht“, sagte Alex Jacob mit einem Schmunzeln. Der Trainer, der das KHC-Team in der zweiten Saisonhälfte gemeinsam mit Maurice Hippchen anleitet, war angetan, wie gut sich seine Mannen verkauft hatten.