Senft kehrt in Kasten zurück

Das Auftakt-5:5 beim TV Alzey war ein Achtungserfolg und guter Start in die Hallenrunde für die Hockey-Asse des Kreuznacher HC. Doch in der kleinen Oberliga-Runde mit lediglich sechs Teams und zehn Spielen helfen eigentlich nur Siege weiter, soll am Ende die Meisterschaft – das erklärte Ziel der Bad Kreuznacher – herausspringen. Das heißt: Am Sonntag um 14 Uhr sollte das Team von KHC-Trainer Alexander Jacob in der IGS-Halle gegen den Dürkheimer HC II tunlichst einen Dreier einfahren, will es nicht frühzeitig ins Hintertreffen geraten.