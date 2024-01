Schlafenden Drachen gekitzelt – mehr gelingt Kreuznacher HC trotz 2:0-Führung nicht

Zur Pause lag eine Überraschung in der Luft, 30 Minuten später sprachen alle nur noch von einer Machtdemonstration des Tabellenführers. Der Kreuznacher HC führte in der Langenlonsheimer Schulsporthalle nach einer bärenstarken Vorstellung in der ersten Hälfte mit 2:0, unterlag aber Spitzenreiter Dürkheimer HC am Ende mit 3:11 und wartet weiter auf den ersten Punktgewinn in der Zweiten Hockey-Regionalliga.