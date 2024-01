Einen echten Hallenhockey-Krimi haben sich der SC Idar-Oberstein und der VfL Bad Kreuznach im Nahe-Derby der 1. Verbandsliga geliefert. „Da war Leben in der Bude“, sagte VfL-Spielertrainer Thorsten Ackermann, dessen Mannschaft in der Mikadohalle 5:4 (3:1) gewann und nun so gut wie Meister und damit Aufsteiger in die Oberliga ist.