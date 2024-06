Plus Idar-Oberstein

SC Idar-Oberstein steht vor Gewinn des Kleinfeld-Titels: Sieg gegen TG Worms führt zur Meisterschaft

i Hockey Foto: Adobe Stock/Enter R.F. Bouwman

Für die Hockeymannschaft des SC Idar-Oberstein geht es am heutigen Samstag in Bad Kreuznach um die Meisterschaft in der Kleinfeldliga. Mit einem Sieg gegen die TG Worms 3 dürfen die Idarer den Titel feiern.