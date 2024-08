Plus Bad Kreuznach Nachwuchs ist gefordert: Saisonbeginn für Bad Kreuznacher Teams Von Olaf Paare Die Hockey-Nachwuchsklassen steigen nach den Sommerferien wieder ein, und direkt stehen Partien an, die über die Titelvergabe in den Alters- und Leistungsklassen entscheiden. Die Bad Kreuznacher Teams sind mittendrin statt nur dabei. Lesezeit: 1 Minute

So empfängt die weibliche Jugend B des VfL Bad Kreuznach am Sonntag um 17 Uhr im Stadion Salinental den Meisterschaftsfavoriten TG Frankenthal und möchte sich eine gute Ausgangslage für den weiteren Saisonverlauf erkämpfen. Die weibliche Jugend A könnte sich mit einem Sieg am Montag um 20.15 Uhr bei der TG ...