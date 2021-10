Mit weiter Anreise

26 Teams aus 14 Vereinen bestreiten knapp 70 Begegnungen – so lauten die Eckdaten des Jugendhockey-Turniers, das der VfL Bad Kreuznach am Wochenende in der Jakob-Kiefer- und der IGS-Halle ausrichtet. Sogar Gäste aus Berlin und aus Schwerin haben ihre Teilnahme zugesagt. Sie nehmen rund 700 Kilometer für die Anreise auf sich.

Weitere Klubs kommen aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg an die Nahe. Gastgeber VfL stellt sechs Nachwuchsteams – jeweils zwei bei der weiblichen Jugend, den Mädchen A und den Knaben A. Für die Trainer Alex Dehmer, Georg Schmidt, Thorsten Ackermann und Slawomir Sznurczak geht es vorrangig darum, dass ihre Teams nach dem Wechsel vom Feld in die Halle Spielpraxis sammeln und taktische Varianten einstudieren. Durch die Abstellung zum Länderpokal in Bremen werden dem VfL allerdings einige Auswahlspielerinnen fehlen. Neben den sportlichen Aspekten ist es Turnierleiter Hans-Wilhelm Hetzel wichtig, dass das erstellte Hygienekonzept umgesetzt wird, was beim zurückliegenden Fedi-Cup bereits hervorragend funktioniert hat. olp