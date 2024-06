Plus Limburg Limburger HC kommt gegen Abstiegskandidat nicht über ein Remis hinaus: Mageres 4:4 gegen SC 1880 Frankfurt II Von Robin Klöppel Der Limburger HC muss sich spätestens nach einem 4:4(2:2) gegen Abstiegskandidat SC 1880 Frankfurt II in der Feldhockey-Regionalliga nach unten orientieren. Lesezeit: 1 Minute

Die junge Reserve des Bundesligisten zeigte zwar technisch gutes Niveau, offenbarte aber in der Defensive erhebliche Schwächen. Nicht umsonst hatten die 80-er vorher nur eine Partie gewonnen und auswärts noch überhaupt keinen Punkt eingefahren. Dass das ausgerechnet in Limburg passieren könnte, deutete sich schon in der Anfangsphase an. Die erfahreneren Gastgeber ...