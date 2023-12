Plus Hanau LHC verspielt Chance im dritten Viertel: Limburg verliert in Hanau und fällt in der Regionalliga weit zurück Der Limburger Hockey-Club hat seine Auswärts-Feuertaufe in der 1. Hallenhockey-Regionalliga nicht bestanden. Die Lahnstädter unterlagen im Hessen-Derby beim Hanauer THC mit 7:11 (5:4) und fielen dadurch vom zweiten auf den vorletzten Platz der Süd-Gruppe zurück. Von Robin Klöppel

Denn neben Hanau zogen auch der neue Tabellenführer München sowie Ludwigshafen durch Siege an den Limburgern vorbei. Zwischen dem ersten Platz und Position fünf liegen in der Tabelle einer sehr ausgeglichenen Gruppe aber aktuell nur zwei Punkte. Durch einen Sieg in Hanau hätte der LHC sich durch den Würzburger Heimstrauchler auf ...