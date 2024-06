Plus Limburg LHC muss aufpassen: Beendet Limburg seinen Negativlauf? Von Robin Klöppel Der Limburger Hockey-Club (LHC) steht in der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd vor einem schweren Auswärtsspiel. Die Elf von Trainer Stefan Döppes tritt Samstag um 16 Uhr beim Tabellendritten Dürkheimer HC an. Lesezeit: 1 Minute

Die Pfälzer haben in der Gruppe die mit Abstand meisten Tore geschossen, sodass der LHC in der Defensive extrem gefordert werden wird. Bad Dürkheim braucht nach dem 5:5 gegen TEC Darmstadt Zählbares, um im Meisterschaftskampf nicht den Anschluss an das Spitzenduo zu verlieren. Die Lahnstädter müssen als Fünfter langsam aufpassen, nicht ...