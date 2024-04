Plus Limburg

LHC freut sich über zwei Neue aus Malaysia

Von Robin Klöppel

i Limburgs Trainer Stefan Döppes will mit einem umgekrempelten Team um den Aufstieg mitmischen. Foto: Andreas Hergenhahn

Der Limburger Hockey-Club startet an diesem Samstag um 19.30 Uhr nach halbjähriger Winterpause auf der Clubanlage des Abstiegskandidaten TEC Darmstadt am Böllenfalltor in die Restsaison der Feldrunde der 2. Regionalliga. „Darmstadt ist besser als es der Tabellenstand der Mannschaft vermuten lässt“, warnt LHC-Trainer Stefan Döppes. Von daher sei die Partie noch lange nicht gewonnen, sei eine konzentrierte Leistung vonnöten, um die angepeilten drei Punkte aus Südhessen mitzunehmen.