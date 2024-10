Plus Frankfurt

LHC biegt im Derby frühen Rückstand um: Limburg gewinnt 6:3 bei Eintracht Frankfurt

Von Robin Klöppel

Beim Limburger Hockey-Club (LHC) ist in der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd endlich der Knoten geplatzt. Im Keller-Derby bei der Frankfurter Eintracht gab es einen am Ende hochverdienten 6:3 (3:3)-Sieg. Damit sicherte sich die Elf von Trainer Stefan Döppes im vierten Spiel endlich die ersten drei Punkte und ist im Abstiegskampf wieder an die Aufsteigern Bad Kreuznach und SaFo Frankfurt herangerückt.