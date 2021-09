Plus Bad Kreuznach

Laura Arend hat ihre Karriere beendet

Endlich wieder Hockey spielen – unter dieses Motto stellen die Oberliga-Frauen des Kreuznacher HC ihr erstes Saisonspiel am Sonntag um 11 Uhr beim TV Alzey. „Wir freuen uns, dass der Spielbetrieb wieder losgeht. Unser Ziel für die Hinrunde wird es sein, alle jungen Spielerinnen gut einzubinden. Wir müssen auch wieder in einen Spielrhythmus finden und uns dann von Spiel zu Spiel verbessern“, sagt Spielertrainerin Maya Eberts, in der Hoffnung, dass nach der abgebrochenen Feldsaison 2019/20/21 wieder eine komplette Oberliga-Runde gespielt werden kann.