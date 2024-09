Plus Bad Kreuznach

Kreuznacher HC reist nach Ludwigshafen – Wenk bricht das Training ab

Im Juni trennten den TFC Ludwigshafen und den Kreuznacher HC noch zwei Ligen, am Samstag um 17.30 Uhr treffen der Absteiger aus der Ersten Regionalliga und der Aufsteiger aus der Hockey-Oberliga in der Zweiten Regionalliga und in Ludwigshafen aufeinander.