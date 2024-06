Meisterlich: Der Kreuznacher HC bejubelt den Titelgewinn in der Oberliga. Am Überschreiten der Ziellinie, dem 3:1 in Worms, waren beteiligt: Marvin Frey, Jan Fürsicht, Jonas Gintzel, Jonas Götze, Karlo Günther, Adrian Ley, Jeremy Ley, Felix Möller, Florian Mussgay, Kapitän Fabio Rau, Jan-Niklas Schäfer, Benjamin Stellpflug, Leo Traut, Louis Wenk, Tom Wunner, Yanneck Zimmermann, Trainer Alex Jacob (links) und Teammanager Frank Götze (rechts). Foto: Olaf Paare