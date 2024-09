Plus Bad Kreuznach

Kreuznacher HC ärgert sich über Spielplan – Qualität des Kaders passt, die Quantität bereitet Sorgen

Im Lager des Kreuznacher HC sind sich alle der Schwere der Aufgabe bewusst. „Ich spiele schon einige Jahre Hockey, und der Aufsteiger in die Zweite Regionalliga hat sich eigentlich nie lange dort halten können“, erzählt Alex Jacob, der Trainer des Kreuznacher HC. Sein Team möchte das ändern und sich nach dem Aufstieg in der neuen Liga etablieren. Zum Start steht am Sonntag um 15 Uhr im Stadion Salinental ein Heimspiel gegen den HC Limburg an.