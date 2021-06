Stuttgart

KHC-Talente in Auswahl

In Paula Ullrich und Theresa Vinals stellte der Kreuznacher HC zwei Hockey-Talente beim Süd-Cup in Stuttgart für die Rheinland-Pfalz/Saar-Auswahl ab. Paula Ullrich stürmte über die rechte Außenbahn, Theresa Vinals kam im rechten und linken Mittelfeld zum Einsatz. Die beiden absolvieren jeweils mittwochs in Worms das Auswahltraining unter der Leitung von Landestrainerin Claudia Krafczyck, die die beiden KHClerinnen auch in ihren 16-köpfigen Stuttgart-Kader aufnahm.