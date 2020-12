Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 15:15 Uhr

Bad Kreuznach

KHC-Talente für Landeskader nominiert

In Torhüterin Anna Krakehl und Marlene Sonntag stehen zwei weitere Talente des Kreuznacher HC im weiblichen U14-Hockeykader des Landesverbands Rheinland-Pfalz/Saar. Leni Wenk und Hannah Reidenbach sind zudem zur Nachsichtung eingeladen und erhalten noch mal die Chance, in den Kader aufzurücken. Kati Miczka und Paula Ullrich haben den Aufstieg in den Kader der U16 geschafft, in dem Theresa Vinals schon seit einem Jahr ihr Können unter Beweis stellt.