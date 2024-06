Bad Kreuznach

KHC-Frauen: Team hält sich an Absprachen

Nach zwei Niederlagen durften die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC wieder jubeln. Sie bezwangen den HTC Neunkirchen mit 3:1 (2:1). „Ich bin sehr zufrieden. Es war eine starke Teamleistung, die drei Punkte sind verdient“, resümierte KHC-Trainerin Vanessa Braun. Sie freute vor allem, dass sich ihr Team an die Absprachen gehalten hatte. „Wir sind in unserem System geblieben und haben die Bälle für Konter abgefangen“, analysierte die Trainerin. Kira Peters und Lea Krajewski sorgten für eine 2:0-Führung. Ende des zweiten Viertels verlor der KHC die Konzentration und kassierte den Gegentreffer. In Hälfte zwei fingen sich die Gastgeberinnen. Veronica Seibel machte alles klar. olp