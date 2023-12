Bad Kreuznach

KHC-Frauen: Rechnung mit dem Samstag-Gast offen

Die Erinnerung schmerzt Vanessa Braun noch immer. In der Vorsaison kamen die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC in der Oberliga gegen die TSG Kaiserslautern nicht über ein Remis hinaus. Bei der Neuauflage am heutigen Samstag um 18 Uhr in der IGS-Halle wollen die KHClerinnen unbedingt gewinnen.