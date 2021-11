KHC-Frauen müssen sich steigern

In der Hallenhockey-Oberliga erwarten die Frauen des Kreuznacher HC das Team des Dürkheimer HC. Anpfiff ist am Samstag um 17 Uhr in der heimischen IGS-Halle.

Das letzte Aufeinandertreffen in der Halle liegt schon ein paar Jahre zurück. In der Regionalligasaison 2017/18 gewannen die Pfälzerinnen beide Partien jeweils mit 3:2. Seitdem hat sich das Gesicht beider Teams allerdings stark verändert. Die Frauen des Dürkheimer HC haben viele Spielerinnen verloren und deshalb auch ihre zweite Mannschaft vergangene Woche aus der Verbandsliga zurückgezogen. Beim KHC wurden viele Nachwuchsspielerinnen eingebaut. Die Bad Kreuznacherinnen wollen zu Hause ihren ersten Dreier einfahren und sich für die hohe Auftaktniederlage, das 1:8 bei der TG Frankenthal II, rehabilitieren. Das dürfte nicht einfach werden, denn die Gäste haben zwar einen kleinen, aber durchaus kampfstarken Kader. So traten sie bei ihrem Auftaktspiel gegen den HTC Neunkirchen mit nur zwei Auswechselspielerinnen an und verloren die Begegnung 0:3. Beim KHC ist aber trotzdem eine Steigerung notwendig, um den ersten Saisonsieg zu landen.