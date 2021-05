Bad Kreuznach KHC verleiht 16 Hockeytiger 20 Mädchen und Jungen nutzten in den Pfingstferien das Angebot des Kreuznacher HC, den Hockeysport zu genießen. Angeleitet von acht Trainern erhielten sie die Möglichkeit, mit verschiedenen Übungen ihre Technik am Stock zu verbessern. Zum Abschluss der intensiven Woche standen die Prüfungen für den Hockeytiger auf dem Programm.

Dabei mussten verschiedene Übungen in Geschicklichkeit, Ausdauer und Technik absolviert werden. Alle, die daran teilgenommen haben, bestanden die Prüfung, sodass fünfmal der Hockeytiger in Bronze und elfmal der Hockeytiger in Silber verliehen werden konnte. Die nächste Hockeyfreizeit plant der KHC in den Sommerferien vom 9. bis 13. August.